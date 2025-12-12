КотировкиРазделы
GTEN
GTEN: Gores Holdings X, Inc.

10.3300 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTEN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3300, а максимальная — 10.3300.

Следите за динамикой Gores Holdings X, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTEN сегодня?

Gores Holdings X, Inc. (GTEN) сегодня оценивается на уровне 10.3300. Инструмент торгуется в пределах 10.3300 - 10.3300, вчерашнее закрытие составило 10.3300, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTEN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gores Holdings X, Inc.?

Gores Holdings X, Inc. в настоящее время оценивается в 10.3300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения GTEN на графике в реальном времени.

Как купить акции GTEN?

Вы можете купить акции Gores Holdings X, Inc. (GTEN) по текущей цене 10.3300. Ордера обычно размещаются около 10.3300 или 10.3330, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTEN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTEN?

Инвестирование в Gores Holdings X, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.1300 - 10.5300 и текущей цены 10.3300. Многие сравнивают 0.10% и 1.18% перед размещением ордеров на 10.3300 или 10.3330. Изучайте ежедневные изменения цены GTEN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gores Holdings X, Inc.?

Самая высокая цена Gores Holdings X, Inc. (GTEN) за последний год составила 10.5300. Акции заметно колебались в пределах 10.1300 - 10.5300, сравнение с 10.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gores Holdings X, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gores Holdings X, Inc.?

Самая низкая цена Gores Holdings X, Inc. (GTEN) за год составила 10.1300. Сравнение с текущими 10.3300 и 10.1300 - 10.5300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTEN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTEN?

В прошлом Gores Holdings X, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.3300 и -1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.3300 10.3300
Годовой диапазон
10.1300 10.5300
Предыдущее закрытие
10.3300
Open
10.3300
Bid
10.3300
Ask
10.3330
Low
10.3300
High
10.3300
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.18%
Годовое изменение
-1.62%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.