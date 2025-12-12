- Обзор рынка
GTEN: Gores Holdings X, Inc.
Курс GTEN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3300, а максимальная — 10.3300.
Следите за динамикой Gores Holdings X, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTEN сегодня?
Gores Holdings X, Inc. (GTEN) сегодня оценивается на уровне 10.3300. Инструмент торгуется в пределах 10.3300 - 10.3300, вчерашнее закрытие составило 10.3300, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gores Holdings X, Inc.?
Gores Holdings X, Inc. в настоящее время оценивается в 10.3300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения GTEN на графике в реальном времени.
Как купить акции GTEN?
Вы можете купить акции Gores Holdings X, Inc. (GTEN) по текущей цене 10.3300. Ордера обычно размещаются около 10.3300 или 10.3330, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTEN?
Инвестирование в Gores Holdings X, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.1300 - 10.5300 и текущей цены 10.3300. Многие сравнивают 0.10% и 1.18% перед размещением ордеров на 10.3300 или 10.3330. Изучайте ежедневные изменения цены GTEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gores Holdings X, Inc.?
Самая высокая цена Gores Holdings X, Inc. (GTEN) за последний год составила 10.5300. Акции заметно колебались в пределах 10.1300 - 10.5300, сравнение с 10.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gores Holdings X, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gores Holdings X, Inc.?
Самая низкая цена Gores Holdings X, Inc. (GTEN) за год составила 10.1300. Сравнение с текущими 10.3300 и 10.1300 - 10.5300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTEN?
В прошлом Gores Holdings X, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.3300 и -1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.3300
- Open
- 10.3300
- Bid
- 10.3300
- Ask
- 10.3330
- Low
- 10.3300
- High
- 10.3300
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.18%
- Годовое изменение
- -1.62%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.