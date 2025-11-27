GSOL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi 10.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.90 - 10.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6583 değerine ulaştı. GSOL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi şu anda 10.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -28.31% ve USD değerlerini izler. GSOL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GSOL hisse senedi nasıl alınır? Grayscale Solana Trust ETF hisselerini şu anki 10.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.46 ve Ask 10.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6583 ve günlük değişim oranı 4.60% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSOL fiyat hareketlerini takip edin.

GSOL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Grayscale Solana Trust ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.07 - 14.65 ve mevcut fiyatı 10.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.46 veya Ask 10.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -18.09% ve 6 aylık değişim oranı -28.31% değerlerini karşılaştırır. GSOL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi yıllık olarak 14.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.07 - 14.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Grayscale Solana Trust ETF performansını takip edin.

Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.07 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.07 - 14.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSOL fiyat hareketlerini izleyin.