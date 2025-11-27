- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
GSOL fiyatı bugün 4.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.90 ve Yüksek fiyatı olarak 10.58 aralığında işlem gördü.
Grayscale Solana Trust ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
GSOL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi 10.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.90 - 10.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6583 değerine ulaştı. GSOL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi şu anda 10.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -28.31% ve USD değerlerini izler. GSOL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GSOL hisse senedi nasıl alınır?
Grayscale Solana Trust ETF hisselerini şu anki 10.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.46 ve Ask 10.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6583 ve günlük değişim oranı 4.60% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSOL fiyat hareketlerini takip edin.
GSOL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.07 - 14.65 ve mevcut fiyatı 10.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.46 veya Ask 10.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -18.09% ve 6 aylık değişim oranı -28.31% değerlerini karşılaştırır. GSOL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi yıllık olarak 14.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.07 - 14.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Grayscale Solana Trust ETF performansını takip edin.
Grayscale Solana Trust ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.07 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.07 - 14.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSOL fiyat hareketlerini izleyin.
GSOL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Grayscale Solana Trust ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.04 ve yıllık değişim oranı -28.31% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.04
- Açılış
- 10.00
- Satış
- 10.46
- Alış
- 10.76
- Düşük
- 9.90
- Yüksek
- 10.58
- Hacim
- 6.583 K
- Günlük değişim
- 4.18%
- Aylık değişim
- -18.09%
- 6 aylık değişim
- -28.31%
- Yıllık değişim
- -28.31%