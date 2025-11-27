- 概要
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
GSOLの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり9.90の安値と10.58の高値で取引されました。
Grayscale Solana Trust ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GSOL株の現在の価格は？
Grayscale Solana Trust ETFの株価は本日10.46です。9.90 - 10.58内で取引され、前日の終値は10.04、取引量は6583に達しました。GSOLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Grayscale Solana Trust ETFの株は配当を出しますか？
Grayscale Solana Trust ETFの現在の価格は10.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は-28.31%やUSDにも注目します。GSOLの動きはライブチャートで確認できます。
GSOL株を買う方法は？
Grayscale Solana Trust ETFの株は現在10.46で購入可能です。注文は通常10.46または10.76付近で行われ、6583や4.60%が市場の動きを示します。GSOLの最新情報はライブチャートで確認できます。
GSOL株に投資する方法は？
Grayscale Solana Trust ETFへの投資では、年間の値幅9.07 - 14.65と現在の10.46を考慮します。注文は多くの場合10.46や10.76で行われる前に、-18.09%や-28.31%と比較されます。GSOLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Grayscale Solana Trust ETFの株の最高値は？
Grayscale Solana Trust ETFの過去1年の最高値は14.65でした。9.07 - 14.65内で株価は大きく変動し、10.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Grayscale Solana Trust ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Grayscale Solana Trust ETFの株の最低値は？
Grayscale Solana Trust ETF(GSOL)の年間最安値は9.07でした。現在の10.46や9.07 - 14.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSOLの動きはライブチャートで確認できます。
GSOLの株式分割はいつ行われましたか？
Grayscale Solana Trust ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.04、-28.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.04
- 始値
- 10.00
- 買値
- 10.46
- 買値
- 10.76
- 安値
- 9.90
- 高値
- 10.58
- 出来高
- 6.583 K
- 1日の変化
- 4.18%
- 1ヶ月の変化
- -18.09%
- 6ヶ月の変化
- -28.31%
- 1年の変化
- -28.31%