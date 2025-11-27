- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
El tipo de cambio de GSOL de hoy ha cambiado un 4.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.90, mientras que el máximo ha alcanzado 10.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grayscale Solana Trust ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GSOL hoy?
Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) se evalúa hoy en 10.46. El instrumento se negocia dentro de 9.90 - 10.58; el cierre de ayer ha sido 10.04 y el volumen comercial ha alcanzado 6583. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GSOL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Grayscale Solana Trust ETF?
Grayscale Solana Trust ETF se evalúa actualmente en 10.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -28.31% y USD. Monitoree los movimientos de GSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GSOL?
Puede comprar acciones de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) al precio actual de 10.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.46 o 10.76, mientras que 6583 y 4.60% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GSOL?
Invertir en Grayscale Solana Trust ETF implica tener en cuenta el rango anual 9.07 - 14.65 y el precio actual 10.46. Muchos comparan -18.09% y -28.31% antes de colocar órdenes en 10.46 o 10.76. Estudie los cambios diarios de precios de GSOL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Grayscale Solana Trust ETF?
El precio más alto de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) en el último año ha sido 14.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.07 - 14.65, una comparación con 10.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Grayscale Solana Trust ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Grayscale Solana Trust ETF?
El precio más bajo de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) para el año ha sido 9.07. La comparación con los actuales 10.46 y 9.07 - 14.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GSOL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GSOL?
En el pasado, Grayscale Solana Trust ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.04 y -28.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.04
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 9.90
- High
- 10.58
- Volumen
- 6.583 K
- Cambio diario
- 4.18%
- Cambio mensual
- -18.09%
- Cambio a 6 meses
- -28.31%
- Cambio anual
- -28.31%