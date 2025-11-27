- Übersicht
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
Der Wechselkurs von GSOL hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.90 bis zu einem Hoch von 10.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grayscale Solana Trust ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GSOL heute?
Die Aktie von Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) notiert heute bei 10.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.90 - 10.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.04 und das Handelsvolumen erreichte 6583. Das Live-Chart von GSOL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GSOL Dividenden?
Grayscale Solana Trust ETF wird derzeit mit 10.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -28.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSOL zu verfolgen.
Wie kaufe ich GSOL-Aktien?
Sie können Aktien von Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) zum aktuellen Kurs von 10.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.46 oder 10.76 platziert, während 6583 und 4.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSOL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GSOL-Aktien?
Bei einer Investition in Grayscale Solana Trust ETF müssen die jährliche Spanne 9.07 - 14.65 und der aktuelle Kurs 10.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -18.09% und -28.31%, bevor sie Orders zu 10.46 oder 10.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSOL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Grayscale Solana Trust ETF?
Der höchste Kurs von Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) im vergangenen Jahr lag bei 14.65. Innerhalb von 9.07 - 14.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Grayscale Solana Trust ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Grayscale Solana Trust ETF?
Der niedrigste Kurs von Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) im Laufe des Jahres betrug 9.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.46 und der Spanne 9.07 - 14.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSOL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GSOL statt?
Grayscale Solana Trust ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.04 und -28.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.04
- Eröffnung
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Tief
- 9.90
- Hoch
- 10.58
- Volumen
- 6.583 K
- Tagesänderung
- 4.18%
- Monatsänderung
- -18.09%
- 6-Monatsänderung
- -28.31%
- Jahresänderung
- -28.31%