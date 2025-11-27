- Обзор рынка
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
Курс GSOL за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.58.
Следите за динамикой Grayscale Solana Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSOL сегодня?
Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 10.58, вчерашнее закрытие составило 10.04, а торговый объем достиг 6583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Solana Trust ETF?
Grayscale Solana Trust ETF в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.31% и USD. Отслеживайте движения GSOL на графике в реальном времени.
Как купить акции GSOL?
Вы можете купить акции Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 6583 и 4.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSOL?
Инвестирование в Grayscale Solana Trust ETF предполагает учет годового диапазона 9.07 - 14.65 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают -18.09% и -28.31% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены GSOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Solana Trust ETF?
Самая высокая цена Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) за последний год составила 14.65. Акции заметно колебались в пределах 9.07 - 14.65, сравнение с 10.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Solana Trust ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Solana Trust ETF?
Самая низкая цена Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) за год составила 9.07. Сравнение с текущими 10.46 и 9.07 - 14.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSOL?
В прошлом Grayscale Solana Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.04 и -28.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.04
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 9.90
- High
- 10.58
- Объем
- 6.583 K
- Дневное изменение
- 4.18%
- Месячное изменение
- -18.09%
- 6-месячное изменение
- -28.31%
- Годовое изменение
- -28.31%