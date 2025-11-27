КотировкиРазделы
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF

10.46 USD 0.42 (4.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSOL за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.58.

Следите за динамикой Grayscale Solana Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSOL сегодня?

Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 10.58, вчерашнее закрытие составило 10.04, а торговый объем достиг 6583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Solana Trust ETF?

Grayscale Solana Trust ETF в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.31% и USD. Отслеживайте движения GSOL на графике в реальном времени.

Как купить акции GSOL?

Вы можете купить акции Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 6583 и 4.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSOL?

Инвестирование в Grayscale Solana Trust ETF предполагает учет годового диапазона 9.07 - 14.65 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают -18.09% и -28.31% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены GSOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Solana Trust ETF?

Самая высокая цена Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) за последний год составила 14.65. Акции заметно колебались в пределах 9.07 - 14.65, сравнение с 10.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Solana Trust ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Solana Trust ETF?

Самая низкая цена Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) за год составила 9.07. Сравнение с текущими 10.46 и 9.07 - 14.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSOL?

В прошлом Grayscale Solana Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.04 и -28.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.90 10.58
Годовой диапазон
9.07 14.65
Предыдущее закрытие
10.04
Open
10.00
Bid
10.46
Ask
10.76
Low
9.90
High
10.58
Объем
6.583 K
Дневное изменение
4.18%
Месячное изменение
-18.09%
6-месячное изменение
-28.31%
Годовое изменение
-28.31%
27 ноября, четверг