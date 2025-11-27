- Visão do mercado
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
A taxa do GSOL para hoje mudou para 4.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.90 e o mais alto foi 10.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Grayscale Solana Trust ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GSOL hoje?
Hoje Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) está avaliado em 10.46. O instrumento é negociado dentro de 9.90 - 10.58, o fechamento de ontem foi 10.04, e o volume de negociação atingiu 6583. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GSOL em tempo real.
As ações de Grayscale Solana Trust ETF pagam dividendos?
Atualmente Grayscale Solana Trust ETF está avaliado em 10.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -28.31% e USD. Monitore os movimentos de GSOL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GSOL?
Você pode comprar ações de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) pelo preço atual 10.46. Ordens geralmente são executadas perto de 10.46 ou 10.76, enquanto 6583 e 4.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GSOL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GSOL?
Investir em Grayscale Solana Trust ETF envolve considerar a faixa anual 9.07 - 14.65 e o preço atual 10.46. Muitos comparam -18.09% e -28.31% antes de enviar ordens em 10.46 ou 10.76. Estude as mudanças diárias de preço de GSOL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Grayscale Solana Trust ETF?
O maior preço de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) no último ano foi 14.65. As ações oscilaram bastante dentro de 9.07 - 14.65, e a comparação com 10.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Grayscale Solana Trust ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Grayscale Solana Trust ETF?
O menor preço de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) no ano foi 9.07. A comparação com o preço atual 10.46 e 9.07 - 14.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GSOL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GSOL?
No passado Grayscale Solana Trust ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.04 e -28.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.04
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 9.90
- High
- 10.58
- Volume
- 6.583 K
- Mudança diária
- 4.18%
- Mudança mensal
- -18.09%
- Mudança de 6 meses
- -28.31%
- Mudança anual
- -28.31%