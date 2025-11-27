- Aperçu
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
Le taux de change de GSOL a changé de 4.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.90 et à un maximum de 10.58.
Suivez la dynamique Grayscale Solana Trust ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GSOL aujourd'hui ?
L'action Grayscale Solana Trust ETF est cotée à 10.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.90 - 10.58, a clôturé hier à 10.04 et son volume d'échange a atteint 6583. Le graphique en temps réel du cours de GSOL présente ces mises à jour.
L'action Grayscale Solana Trust ETF verse-t-elle des dividendes ?
Grayscale Solana Trust ETF est actuellement valorisé à 10.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -28.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GSOL.
Comment acheter des actions GSOL ?
Vous pouvez acheter des actions Grayscale Solana Trust ETF au cours actuel de 10.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.46 ou de 10.76, le 6583 et le 4.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GSOL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GSOL ?
Investir dans Grayscale Solana Trust ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.07 - 14.65 et le prix actuel 10.46. Beaucoup comparent -18.09% et -28.31% avant de passer des ordres à 10.46 ou 10.76. Consultez le graphique du cours de GSOL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Grayscale Solana Trust ETF ?
Le cours le plus élevé de Grayscale Solana Trust ETF l'année dernière était 14.65. Au cours de 9.07 - 14.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Grayscale Solana Trust ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Grayscale Solana Trust ETF ?
Le cours le plus bas de Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) sur l'année a été 9.07. Sa comparaison avec 10.46 et 9.07 - 14.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GSOL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GSOL a-t-elle été divisée ?
Grayscale Solana Trust ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.04 et -28.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.04
- Ouverture
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Plus Bas
- 9.90
- Plus Haut
- 10.58
- Volume
- 6.583 K
- Changement quotidien
- 4.18%
- Changement Mensuel
- -18.09%
- Changement à 6 Mois
- -28.31%
- Changement Annuel
- -28.31%