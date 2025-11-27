GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
今日GSOL汇率已更改4.18%。当日，交易品种以低点9.90和高点10.58进行交易。
关注Grayscale Solana Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GSOL股票今天的价格是多少？
Grayscale Solana Trust ETF股票今天的定价为10.46。它在9.90 - 10.58范围内交易，昨天的收盘价为10.04，交易量达到6583。GSOL的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Solana Trust ETF股票是否支付股息？
Grayscale Solana Trust ETF目前的价值为10.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.31%和USD。实时查看图表以跟踪GSOL走势。
如何购买GSOL股票？
您可以以10.46的当前价格购买Grayscale Solana Trust ETF股票。订单通常设置在10.46或10.76附近，而6583和4.60%显示市场活动。立即关注GSOL的实时图表更新。
如何投资GSOL股票？
投资Grayscale Solana Trust ETF需要考虑年度范围9.07 - 14.65和当前价格10.46。许多人在以10.46或10.76下订单之前，会比较-18.09%和。实时查看GSOL价格图表，了解每日变化。
Grayscale Solana Trust ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Solana Trust ETF的最高价格是14.65。在9.07 - 14.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Solana Trust ETF的绩效。
Grayscale Solana Trust ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Solana Trust ETF（GSOL）的最低价格为9.07。将其与当前的10.46和9.07 - 14.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSOL股票是什么时候拆分的？
Grayscale Solana Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.04和-28.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.04
- 开盘价
- 10.00
- 卖价
- 10.46
- 买价
- 10.76
- 最低价
- 9.90
- 最高价
- 10.58
- 交易量
- 6.583 K
- 日变化
- 4.18%
- 月变化
- -18.09%
- 6个月变化
- -28.31%
- 年变化
- -28.31%