- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GSOL: Grayscale Solana Trust ETF
Il tasso di cambio GSOL ha avuto una variazione del 4.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.58.
Segui le dinamiche di Grayscale Solana Trust ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GSOL oggi?
Oggi le azioni Grayscale Solana Trust ETF sono prezzate a 10.46. Viene scambiato all'interno di 9.90 - 10.58, la chiusura di ieri è stata 10.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 6583. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GSOL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Grayscale Solana Trust ETF pagano dividendi?
Grayscale Solana Trust ETF è attualmente valutato a 10.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -28.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GSOL.
Come acquistare azioni GSOL?
Puoi acquistare azioni Grayscale Solana Trust ETF al prezzo attuale di 10.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.46 o 10.76, mentre 6583 e 4.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GSOL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GSOL?
Investire in Grayscale Solana Trust ETF implica considerare l'intervallo annuale 9.07 - 14.65 e il prezzo attuale 10.46. Molti confrontano -18.09% e -28.31% prima di effettuare ordini su 10.46 o 10.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GSOL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Grayscale Solana Trust ETF?
Il prezzo massimo di Grayscale Solana Trust ETF nell'ultimo anno è stato 14.65. All'interno di 9.07 - 14.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Grayscale Solana Trust ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Grayscale Solana Trust ETF?
Il prezzo più basso di Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) nel corso dell'anno è stato 9.07. Confrontandolo con gli attuali 10.46 e 9.07 - 14.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GSOL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GSOL?
Grayscale Solana Trust ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.04 e -28.31%.
- Chiusura Precedente
- 10.04
- Apertura
- 10.00
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Minimo
- 9.90
- Massimo
- 10.58
- Volume
- 6.583 K
- Variazione giornaliera
- 4.18%
- Variazione Mensile
- -18.09%
- Variazione Semestrale
- -28.31%
- Variazione Annuale
- -28.31%