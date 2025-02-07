Dövizler / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
85.06 USD 0.08 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GSEW fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.76 ve Yüksek fiyatı olarak 85.16 aralığında işlem gördü.
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GSEW haberleri
Günlük aralık
84.76 85.16
Yıllık aralık
65.88 85.38
- Önceki kapanış
- 85.14
- Açılış
- 85.02
- Satış
- 85.06
- Alış
- 85.36
- Düşük
- 84.76
- Yüksek
- 85.16
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 2.26%
- 6 aylık değişim
- 12.26%
- Yıllık değişim
- 10.57%
21 Eylül, Pazar