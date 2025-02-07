FiyatlarBölümler
Dövizler / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

85.06 USD 0.08 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GSEW fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.76 ve Yüksek fiyatı olarak 85.16 aralığında işlem gördü.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
84.76 85.16
Yıllık aralık
65.88 85.38
Önceki kapanış
85.14
Açılış
85.02
Satış
85.06
Alış
85.36
Düşük
84.76
Yüksek
85.16
Hacim
80
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
2.26%
6 aylık değişim
12.26%
Yıllık değişim
10.57%
21 Eylül, Pazar