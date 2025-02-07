CotationsSections
Devises / GSEW
Retour à Actions

GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

85.06 USD 0.08 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GSEW a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.76 et à un maximum de 85.16.

Suivez la dynamique Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSEW Nouvelles

Range quotidien
84.76 85.16
Range Annuel
65.88 85.38
Clôture Précédente
85.14
Ouverture
85.02
Bid
85.06
Ask
85.36
Plus Bas
84.76
Plus Haut
85.16
Volume
80
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
2.26%
Changement à 6 Mois
12.26%
Changement Annuel
10.57%
20 septembre, samedi