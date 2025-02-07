통화 / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
85.06 USD 0.08 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GSEW 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.76이고 고가는 85.16이었습니다.
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
84.76 85.16
년간 변동
65.88 85.38
- 이전 종가
- 85.14
- 시가
- 85.02
- Bid
- 85.06
- Ask
- 85.36
- 저가
- 84.76
- 고가
- 85.16
- 볼륨
- 80
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- 2.26%
- 6개월 변동
- 12.26%
- 년간 변동율
- 10.57%
20 9월, 토요일