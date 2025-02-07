Divisas / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
84.60 USD 0.11 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GSEW de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.02, mientras que el máximo ha alcanzado 85.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GSEW News
Rango diario
84.02 85.26
Rango anual
65.88 85.37
- Cierres anteriores
- 84.49
- Open
- 84.86
- Bid
- 84.60
- Ask
- 84.90
- Low
- 84.02
- High
- 85.26
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 11.65%
- Cambio anual
- 9.97%
