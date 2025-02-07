Währungen / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
84.94 USD 0.20 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSEW hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.76 bis zu einem Hoch von 85.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
84.76 85.02
Jahresspanne
65.88 85.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.14
- Eröffnung
- 84.94
- Bid
- 84.94
- Ask
- 85.24
- Tief
- 84.76
- Hoch
- 85.02
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 12.10%
- Jahresänderung
- 10.41%
