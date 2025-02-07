KurseKategorien
Währungen / GSEW
Zurück zum Aktien

GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

84.94 USD 0.20 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSEW hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.76 bis zu einem Hoch von 85.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSEW News

Tagesspanne
84.76 85.02
Jahresspanne
65.88 85.38
Vorheriger Schlusskurs
85.14
Eröffnung
84.94
Bid
84.94
Ask
85.24
Tief
84.76
Hoch
85.02
Volumen
34
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
2.12%
6-Monatsänderung
12.10%
Jahresänderung
10.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K