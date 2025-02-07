クォートセクション
通貨 / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

85.14 USD 0.54 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSEWの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり84.73の安値と85.38の高値で取引されました。

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
84.73 85.38
1年のレンジ
65.88 85.38
以前の終値
84.60
始値
84.82
買値
85.14
買値
85.44
安値
84.73
高値
85.38
出来高
79
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
2.36%
6ヶ月の変化
12.37%
1年の変化
10.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K