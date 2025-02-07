通貨 / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
85.14 USD 0.54 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSEWの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり84.73の安値と85.38の高値で取引されました。
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
84.73 85.38
1年のレンジ
65.88 85.38
- 以前の終値
- 84.60
- 始値
- 84.82
- 買値
- 85.14
- 買値
- 85.44
- 安値
- 84.73
- 高値
- 85.38
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 2.36%
- 6ヶ月の変化
- 12.37%
- 1年の変化
- 10.67%
