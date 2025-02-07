Valute / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
85.06 USD 0.08 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSEW ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 84.76 e ad un massimo di 85.16.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
84.76 85.16
Intervallo Annuale
65.88 85.38
- Chiusura Precedente
- 85.14
- Apertura
- 85.02
- Bid
- 85.06
- Ask
- 85.36
- Minimo
- 84.76
- Massimo
- 85.16
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 2.26%
- Variazione Semestrale
- 12.26%
- Variazione Annuale
- 10.57%
21 settembre, domenica