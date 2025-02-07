Валюты / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
84.49 USD 0.16 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSEW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.20, а максимальная — 84.58.
Следите за динамикой Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSEW
Дневной диапазон
84.20 84.58
Годовой диапазон
65.88 85.37
- Предыдущее закрытие
- 84.65
- Open
- 84.58
- Bid
- 84.49
- Ask
- 84.79
- Low
- 84.20
- High
- 84.58
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- 11.51%
- Годовое изменение
- 9.83%
