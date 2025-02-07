КотировкиРазделы
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

84.49 USD 0.16 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSEW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.20, а максимальная — 84.58.

Следите за динамикой Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
84.20 84.58
Годовой диапазон
65.88 85.37
Предыдущее закрытие
84.65
Open
84.58
Bid
84.49
Ask
84.79
Low
84.20
High
84.58
Объем
139
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.57%
6-месячное изменение
11.51%
Годовое изменение
9.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.