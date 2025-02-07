Moedas / GSEW
GSEW: Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
85.14 USD 0.54 (0.64%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GSEW para hoje mudou para 0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.73 e o mais alto foi 85.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
84.73 85.38
Faixa anual
65.88 85.38
- Fechamento anterior
- 84.60
- Open
- 84.82
- Bid
- 85.14
- Ask
- 85.44
- Low
- 84.73
- High
- 85.38
- Volume
- 79
- Mudança diária
- 0.64%
- Mudança mensal
- 2.36%
- Mudança de 6 meses
- 12.37%
- Mudança anual
- 10.67%
