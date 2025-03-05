FiyatlarBölümler
Dövizler / GRN
Geri dön - Hisse senetleri

GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes

30.91 USD 0.41 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRN fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.66 ve Yüksek fiyatı olarak 30.91 aralığında işlem gördü.

iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRN haberleri

Günlük aralık
30.66 30.91
Yıllık aralık
23.82 32.74
Önceki kapanış
30.50
Açılış
30.75
Satış
30.91
Alış
31.21
Düşük
30.66
Yüksek
30.91
Hacim
4
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
5.89%
6 aylık değişim
13.35%
Yıllık değişim
21.65%
21 Eylül, Pazar