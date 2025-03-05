Dövizler / GRN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.91 USD 0.41 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GRN fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.66 ve Yüksek fiyatı olarak 30.91 aralığında işlem gördü.
iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRN haberleri
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Commodities: Court Ruling Against U.S. Tariffs Pushes Oil Higher
- Earnings call transcript: Greenlane Renewables sees Q1 2025 revenue rise, stock steady
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
Günlük aralık
30.66 30.91
Yıllık aralık
23.82 32.74
- Önceki kapanış
- 30.50
- Açılış
- 30.75
- Satış
- 30.91
- Alış
- 31.21
- Düşük
- 30.66
- Yüksek
- 30.91
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 1.34%
- Aylık değişim
- 5.89%
- 6 aylık değişim
- 13.35%
- Yıllık değişim
- 21.65%
21 Eylül, Pazar