Divisas / GRN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.50 USD 0.16 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRN de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.44, mientras que el máximo ha alcanzado 30.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
GRN News
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Commodities: Court Ruling Against U.S. Tariffs Pushes Oil Higher
- Earnings call transcript: Greenlane Renewables sees Q1 2025 revenue rise, stock steady
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
Rango diario
30.44 30.50
Rango anual
23.82 32.74
- Cierres anteriores
- 30.34
- Open
- 30.44
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Low
- 30.44
- High
- 30.50
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 4.49%
- Cambio a 6 meses
- 11.84%
- Cambio anual
- 20.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B