통화 / GRN
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.91 USD 0.41 (1.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRN 환율이 오늘 1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.66이고 고가는 30.91이었습니다.
iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GRN News
일일 변동 비율
30.66 30.91
년간 변동
23.82 32.74
- 이전 종가
- 30.50
- 시가
- 30.75
- Bid
- 30.91
- Ask
- 31.21
- 저가
- 30.66
- 고가
- 30.91
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- 1.34%
- 월 변동
- 5.89%
- 6개월 변동
- 13.35%
- 년간 변동율
- 21.65%
