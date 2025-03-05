通貨 / GRN
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.50 USD 0.16 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRNの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり30.44の安値と30.50の高値で取引されました。
iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.44 30.50
1年のレンジ
23.82 32.74
- 以前の終値
- 30.34
- 始値
- 30.44
- 買値
- 30.50
- 買値
- 30.80
- 安値
- 30.44
- 高値
- 30.50
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- 4.49%
- 6ヶ月の変化
- 11.84%
- 1年の変化
- 20.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K