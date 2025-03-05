Валюты / GRN
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.50 USD 0.16 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRN за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.44, а максимальная — 30.50.
Следите за динамикой iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.44 30.50
Годовой диапазон
23.82 32.74
- Предыдущее закрытие
- 30.34
- Open
- 30.44
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Low
- 30.44
- High
- 30.50
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- 11.84%
- Годовое изменение
- 20.03%
