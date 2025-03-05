Währungen / GRN
GRN: iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes
30.50 USD 0.16 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRN hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.44 bis zu einem Hoch von 30.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die iPath Series B Carbon Exchange-Traded Notes-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GRN News
Tagesspanne
30.44 30.50
Jahresspanne
23.82 32.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.34
- Eröffnung
- 30.44
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Tief
- 30.44
- Hoch
- 30.50
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 11.84%
- Jahresänderung
- 20.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K