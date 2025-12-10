GRDX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Gridai Technologies Corp. hisse senedi 2.3102 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.3000 - 2.4033 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.4030 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 32 değerine ulaştı. GRDX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gridai Technologies Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Gridai Technologies Corp. hisse senedi şu anda 2.3102 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.40% ve USD değerlerini izler. GRDX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GRDX hisse senedi nasıl alınır? Gridai Technologies Corp. hisselerini şu anki 2.3102 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.3102 ve Ask 2.3132 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 32 ve günlük değişim oranı -2.93% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GRDX fiyat hareketlerini takip edin.

GRDX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Gridai Technologies Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.0975 - 2.7500 ve mevcut fiyatı 2.3102 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.3102 veya Ask 2.3132 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -9.40% ve 6 aylık değişim oranı -9.40% değerlerini karşılaştırır. GRDX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gridai Technologies Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Gridai Technologies Corp. hisse senedi yıllık olarak 2.7500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.0975 - 2.7500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.4030 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gridai Technologies Corp. performansını takip edin.

Gridai Technologies Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Gridai Technologies Corp. (GRDX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.0975 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.3102 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.0975 - 2.7500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GRDX fiyat hareketlerini izleyin.