GRDX: Gridai Technologies Corp.
El tipo de cambio de GRDX de hoy ha cambiado un 8.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 2.7700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gridai Technologies Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GRDX hoy?
Gridai Technologies Corp. (GRDX) se evalúa hoy en 2.6000. El instrumento se negocia dentro de 2.3000 - 2.7700; el cierre de ayer ha sido 2.4030 y el volumen comercial ha alcanzado 185. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GRDX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gridai Technologies Corp.?
Gridai Technologies Corp. se evalúa actualmente en 2.6000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.96% y USD. Monitoree los movimientos de GRDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GRDX?
Puede comprar acciones de Gridai Technologies Corp. (GRDX) al precio actual de 2.6000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.6000 o 2.6030, mientras que 185 y 9.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GRDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GRDX?
Invertir en Gridai Technologies Corp. implica tener en cuenta el rango anual 2.0975 - 2.7700 y el precio actual 2.6000. Muchos comparan 1.96% y 1.96% antes de colocar órdenes en 2.6000 o 2.6030. Estudie los cambios diarios de precios de GRDX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gridai Technologies Corp.?
El precio más alto de Gridai Technologies Corp. (GRDX) en el último año ha sido 2.7700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.0975 - 2.7700, una comparación con 2.4030 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gridai Technologies Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gridai Technologies Corp.?
El precio más bajo de Gridai Technologies Corp. (GRDX) para el año ha sido 2.0975. La comparación con los actuales 2.6000 y 2.0975 - 2.7700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GRDX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GRDX?
En el pasado, Gridai Technologies Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.4030 y 1.96% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.4030
- Open
- 2.3800
- Bid
- 2.6000
- Ask
- 2.6030
- Low
- 2.3000
- High
- 2.7700
- Volumen
- 185
- Cambio diario
- 8.20%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- 1.96%
- Cambio anual
- 1.96%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- $-103.544 B
- Prev.
- $-59.550 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.832 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $340.382 B
- Act.
-
- Pronós.
- 196 K
- Prev.
- 191 K
- Act.
-
- Pronós.
- 1.925 M
- Prev.
- 1.939 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.694%