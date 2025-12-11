CotizacionesSecciones
Divisas / GRDX
Volver a Acciones

GRDX: Gridai Technologies Corp.

2.6000 USD 0.1970 (8.20%)
Sector: Otros símbolos Básica: Dólar estadounidense Divisa de beneficio: Dólar estadounidense

El tipo de cambio de GRDX de hoy ha cambiado un 8.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 2.7700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Gridai Technologies Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de GRDX hoy?

Gridai Technologies Corp. (GRDX) se evalúa hoy en 2.6000. El instrumento se negocia dentro de 2.3000 - 2.7700; el cierre de ayer ha sido 2.4030 y el volumen comercial ha alcanzado 185. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GRDX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Gridai Technologies Corp.?

Gridai Technologies Corp. se evalúa actualmente en 2.6000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.96% y USD. Monitoree los movimientos de GRDX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de GRDX?

Puede comprar acciones de Gridai Technologies Corp. (GRDX) al precio actual de 2.6000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.6000 o 2.6030, mientras que 185 y 9.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GRDX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de GRDX?

Invertir en Gridai Technologies Corp. implica tener en cuenta el rango anual 2.0975 - 2.7700 y el precio actual 2.6000. Muchos comparan 1.96% y 1.96% antes de colocar órdenes en 2.6000 o 2.6030. Estudie los cambios diarios de precios de GRDX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gridai Technologies Corp.?

El precio más alto de Gridai Technologies Corp. (GRDX) en el último año ha sido 2.7700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.0975 - 2.7700, una comparación con 2.4030 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gridai Technologies Corp. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gridai Technologies Corp.?

El precio más bajo de Gridai Technologies Corp. (GRDX) para el año ha sido 2.0975. La comparación con los actuales 2.6000 y 2.0975 - 2.7700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GRDX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GRDX?

En el pasado, Gridai Technologies Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.4030 y 1.96% después de las acciones corporativas.

Rango diario
2.3000 2.7700
Rango anual
2.0975 2.7700
Cierres anteriores
2.4030
Open
2.3800
Bid
2.6000
Ask
2.6030
Low
2.3000
High
2.7700
Volumen
185
Cambio diario
8.20%
Cambio mensual
1.96%
Cambio a 6 meses
1.96%
Cambio anual
1.96%
11 diciembre, jueves
09:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la OPEP
Act.
Pronós.
Prev.
13:30
USD
Balance Comercial
Act.
Pronós.
$​-103.544 B
Prev.
$​-59.550 B
13:30
USD
Exportaciones
Act.
Pronós.
Prev.
$​280.832 B
13:30
USD
Importaciones
Act.
Pronós.
Prev.
$​340.382 B
13:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
196 K
Prev.
191 K
13:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.925 M
Prev.
1.939 M
18:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.694%