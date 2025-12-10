- Panoramica
GRDX: Gridai Technologies Corp.
Il tasso di cambio GRDX ha avuto una variazione del -3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3000 e ad un massimo di 2.4033.
Segui le dinamiche di Gridai Technologies Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GRDX oggi?
Oggi le azioni Gridai Technologies Corp. sono prezzate a 2.3102. Viene scambiato all'interno di 2.3000 - 2.4033, la chiusura di ieri è stata 2.4030 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GRDX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gridai Technologies Corp. pagano dividendi?
Gridai Technologies Corp. è attualmente valutato a 2.3102. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GRDX.
Come acquistare azioni GRDX?
Puoi acquistare azioni Gridai Technologies Corp. al prezzo attuale di 2.3102. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.3102 o 2.3132, mentre 32 e -2.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GRDX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GRDX?
Investire in Gridai Technologies Corp. implica considerare l'intervallo annuale 2.0975 - 2.7500 e il prezzo attuale 2.3102. Molti confrontano -9.40% e -9.40% prima di effettuare ordini su 2.3102 o 2.3132. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GRDX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gridai Technologies Corp.?
Il prezzo massimo di Gridai Technologies Corp. nell'ultimo anno è stato 2.7500. All'interno di 2.0975 - 2.7500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.4030 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gridai Technologies Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gridai Technologies Corp.?
Il prezzo più basso di Gridai Technologies Corp. (GRDX) nel corso dell'anno è stato 2.0975. Confrontandolo con gli attuali 2.3102 e 2.0975 - 2.7500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GRDX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GRDX?
Gridai Technologies Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.4030 e -9.40%.
- Chiusura Precedente
- 2.4030
- Apertura
- 2.3800
- Bid
- 2.3102
- Ask
- 2.3132
- Minimo
- 2.3000
- Massimo
- 2.4033
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -3.86%
- Variazione Mensile
- -9.40%
- Variazione Semestrale
- -9.40%
- Variazione Annuale
- -9.40%
- Agire
- 0.8%
- Fcst
- 0.9%
- Prev
- 0.9%
- Agire
- -1.812 M
- Fcst
- 4.780 M
- Prev
- 0.574 M
- Agire
- 0.308 M
- Fcst
- 0.101 M
- Prev
- -0.457 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev