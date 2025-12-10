- Обзор рынка
GRDX: Gridai Technologies Corp.
Курс GRDX за сегодня изменился на -3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.3000, а максимальная — 2.4033.
Следите за динамикой Gridai Technologies Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRDX сегодня?
Gridai Technologies Corp. (GRDX) сегодня оценивается на уровне 2.3102. Инструмент торгуется в пределах 2.3000 - 2.4033, вчерашнее закрытие составило 2.4030, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gridai Technologies Corp.?
Gridai Technologies Corp. в настоящее время оценивается в 2.3102. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.40% и USD. Отслеживайте движения GRDX на графике в реальном времени.
Как купить акции GRDX?
Вы можете купить акции Gridai Technologies Corp. (GRDX) по текущей цене 2.3102. Ордера обычно размещаются около 2.3102 или 2.3132, тогда как 32 и -2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRDX?
Инвестирование в Gridai Technologies Corp. предполагает учет годового диапазона 2.0975 - 2.7500 и текущей цены 2.3102. Многие сравнивают -9.40% и -9.40% перед размещением ордеров на 2.3102 или 2.3132. Изучайте ежедневные изменения цены GRDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gridai Technologies Corp.?
Самая высокая цена Gridai Technologies Corp. (GRDX) за последний год составила 2.7500. Акции заметно колебались в пределах 2.0975 - 2.7500, сравнение с 2.4030 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gridai Technologies Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gridai Technologies Corp.?
Самая низкая цена Gridai Technologies Corp. (GRDX) за год составила 2.0975. Сравнение с текущими 2.3102 и 2.0975 - 2.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRDX?
В прошлом Gridai Technologies Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.4030 и -9.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.4030
- Open
- 2.3800
- Bid
- 2.3102
- Ask
- 2.3132
- Low
- 2.3000
- High
- 2.4033
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -3.86%
- Месячное изменение
- -9.40%
- 6-месячное изменение
- -9.40%
- Годовое изменение
- -9.40%
- Акт.
- 0.8%
- Прог.
- 0.9%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- -1.812 млн
- Прог.
- 4.780 млн
- Пред.
- 0.574 млн
- Акт.
- 0.308 млн
- Прог.
- 0.101 млн
- Пред.
- -0.457 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.