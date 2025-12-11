GRDX: Gridai Technologies Corp.
今日GRDX汇率已更改8.20%。当日，交易品种以低点2.3000和高点2.7700进行交易。
关注Gridai Technologies Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GRDX股票今天的价格是多少？
Gridai Technologies Corp.股票今天的定价为2.6000。它在2.3000 - 2.7700范围内交易，昨天的收盘价为2.4030，交易量达到185。GRDX的实时价格图表显示了这些更新。
Gridai Technologies Corp.股票是否支付股息？
Gridai Technologies Corp.目前的价值为2.6000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪GRDX走势。
如何购买GRDX股票？
您可以以2.6000的当前价格购买Gridai Technologies Corp.股票。订单通常设置在2.6000或2.6030附近，而185和9.24%显示市场活动。立即关注GRDX的实时图表更新。
如何投资GRDX股票？
投资Gridai Technologies Corp.需要考虑年度范围2.0975 - 2.7700和当前价格2.6000。许多人在以2.6000或2.6030下订单之前，会比较1.96%和。实时查看GRDX价格图表，了解每日变化。
Gridai Technologies Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gridai Technologies Corp.的最高价格是2.7700。在2.0975 - 2.7700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gridai Technologies Corp.的绩效。
Gridai Technologies Corp.股票的最低价格是多少？
Gridai Technologies Corp.（GRDX）的最低价格为2.0975。将其与当前的2.6000和2.0975 - 2.7700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRDX股票是什么时候拆分的？
Gridai Technologies Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.4030和1.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.4030
- 开盘价
- 2.3800
- 卖价
- 2.6000
- 买价
- 2.6030
- 最低价
- 2.3000
- 最高价
- 2.7700
- 交易量
- 185
- 日变化
- 8.20%
- 月变化
- 1.96%
- 6个月变化
- 1.96%
- 年变化
- 1.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $-103.544 B
- 前值
- $-59.550 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.832 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $340.382 B
- 实际值
-
- 预测值
- 196 K
- 前值
- 191 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.925 M
- 前值
- 1.939 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.694%