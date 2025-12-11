报价部分
GRDX: Gridai Technologies Corp.

2.6000 USD 0.1970 (8.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRDX汇率已更改8.20%。当日，交易品种以低点2.3000和高点2.7700进行交易。

关注Gridai Technologies Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GRDX股票今天的价格是多少？

Gridai Technologies Corp.股票今天的定价为2.6000。它在2.3000 - 2.7700范围内交易，昨天的收盘价为2.4030，交易量达到185。GRDX的实时价格图表显示了这些更新。

Gridai Technologies Corp.股票是否支付股息？

Gridai Technologies Corp.目前的价值为2.6000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪GRDX走势。

如何购买GRDX股票？

您可以以2.6000的当前价格购买Gridai Technologies Corp.股票。订单通常设置在2.6000或2.6030附近，而185和9.24%显示市场活动。立即关注GRDX的实时图表更新。

如何投资GRDX股票？

投资Gridai Technologies Corp.需要考虑年度范围2.0975 - 2.7700和当前价格2.6000。许多人在以2.6000或2.6030下订单之前，会比较1.96%和。实时查看GRDX价格图表，了解每日变化。

Gridai Technologies Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gridai Technologies Corp.的最高价格是2.7700。在2.0975 - 2.7700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gridai Technologies Corp.的绩效。

Gridai Technologies Corp.股票的最低价格是多少？

Gridai Technologies Corp.（GRDX）的最低价格为2.0975。将其与当前的2.6000和2.0975 - 2.7700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRDX股票是什么时候拆分的？

Gridai Technologies Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.4030和1.96%中可见。

日范围
2.3000 2.7700
年范围
2.0975 2.7700
前一天收盘价
2.4030
开盘价
2.3800
卖价
2.6000
买价
2.6030
最低价
2.3000
最高价
2.7700
交易量
185
日变化
8.20%
月变化
1.96%
6个月变化
1.96%
年变化
1.96%
