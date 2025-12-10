- 概要
GRDX: Gridai Technologies Corp.
GRDXの今日の為替レートは、-3.86%変化しました。日中、通貨は1あたり2.3000の安値と2.4033の高値で取引されました。
Gridai Technologies Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GRDX株の現在の価格は？
Gridai Technologies Corp.の株価は本日2.3102です。2.3000 - 2.4033内で取引され、前日の終値は2.4030、取引量は32に達しました。GRDXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gridai Technologies Corp.の株は配当を出しますか？
Gridai Technologies Corp.の現在の価格は2.3102です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.40%やUSDにも注目します。GRDXの動きはライブチャートで確認できます。
GRDX株を買う方法は？
Gridai Technologies Corp.の株は現在2.3102で購入可能です。注文は通常2.3102または2.3132付近で行われ、32や-2.93%が市場の動きを示します。GRDXの最新情報はライブチャートで確認できます。
GRDX株に投資する方法は？
Gridai Technologies Corp.への投資では、年間の値幅2.0975 - 2.7500と現在の2.3102を考慮します。注文は多くの場合2.3102や2.3132で行われる前に、-9.40%や-9.40%と比較されます。GRDXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gridai Technologies Corp.の株の最高値は？
Gridai Technologies Corp.の過去1年の最高値は2.7500でした。2.0975 - 2.7500内で株価は大きく変動し、2.4030と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gridai Technologies Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gridai Technologies Corp.の株の最低値は？
Gridai Technologies Corp.(GRDX)の年間最安値は2.0975でした。現在の2.3102や2.0975 - 2.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GRDXの動きはライブチャートで確認できます。
GRDXの株式分割はいつ行われましたか？
Gridai Technologies Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.4030、-9.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.4030
- 始値
- 2.3800
- 買値
- 2.3102
- 買値
- 2.3132
- 安値
- 2.3000
- 高値
- 2.4033
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- -3.86%
- 1ヶ月の変化
- -9.40%
- 6ヶ月の変化
- -9.40%
- 1年の変化
- -9.40%
- 実際
- 0.8%
- 期待
- 0.9%
- 前
- 0.9%
- 実際
- -1.812 M
- 期待
- 4.780 M
- 前
- 0.574 M
- 実際
- 0.308 M
- 期待
- 0.101 M
- 前
- -0.457 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前