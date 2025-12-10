- Übersicht
GRDX: Gridai Technologies Corp.
Der Wechselkurs von GRDX hat sich für heute um -3.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.3000 bis zu einem Hoch von 2.4033 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gridai Technologies Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GRDX heute?
Die Aktie von Gridai Technologies Corp. (GRDX) notiert heute bei 2.3102. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.3000 - 2.4033 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.4030 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von GRDX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GRDX Dividenden?
Gridai Technologies Corp. wird derzeit mit 2.3102 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GRDX zu verfolgen.
Wie kaufe ich GRDX-Aktien?
Sie können Aktien von Gridai Technologies Corp. (GRDX) zum aktuellen Kurs von 2.3102 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.3102 oder 2.3132 platziert, während 32 und -2.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GRDX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GRDX-Aktien?
Bei einer Investition in Gridai Technologies Corp. müssen die jährliche Spanne 2.0975 - 2.7500 und der aktuelle Kurs 2.3102 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.40% und -9.40%, bevor sie Orders zu 2.3102 oder 2.3132 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GRDX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gridai Technologies Corp.?
Der höchste Kurs von Gridai Technologies Corp. (GRDX) im vergangenen Jahr lag bei 2.7500. Innerhalb von 2.0975 - 2.7500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.4030 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gridai Technologies Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gridai Technologies Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gridai Technologies Corp. (GRDX) im Laufe des Jahres betrug 2.0975. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.3102 und der Spanne 2.0975 - 2.7500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GRDX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GRDX statt?
Gridai Technologies Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.4030 und -9.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.4030
- Eröffnung
- 2.3800
- Bid
- 2.3102
- Ask
- 2.3132
- Tief
- 2.3000
- Hoch
- 2.4033
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -3.86%
- Monatsänderung
- -9.40%
- 6-Monatsänderung
- -9.40%
- Jahresänderung
- -9.40%
- Akt
- 0.8%
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
- -1.812 M
- Erw
- 4.780 M
- Vorh
- 0.574 M
- Akt
- 0.308 M
- Erw
- 0.101 M
- Vorh
- -0.457 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh