GRDX: Gridai Technologies Corp.

2.3102 USD 0.0928 (3.86%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de GRDX a changé de -3.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.3000 et à un maximum de 2.4033.

Suivez la dynamique Gridai Technologies Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GRDX aujourd'hui ?

L'action Gridai Technologies Corp. est cotée à 2.3102 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.3000 - 2.4033, a clôturé hier à 2.4030 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de GRDX présente ces mises à jour.

L'action Gridai Technologies Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Gridai Technologies Corp. est actuellement valorisé à 2.3102. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GRDX.

Comment acheter des actions GRDX ?

Vous pouvez acheter des actions Gridai Technologies Corp. au cours actuel de 2.3102. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.3102 ou de 2.3132, le 32 et le -2.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GRDX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GRDX ?

Investir dans Gridai Technologies Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.0975 - 2.7500 et le prix actuel 2.3102. Beaucoup comparent -9.40% et -9.40% avant de passer des ordres à 2.3102 ou 2.3132. Consultez le graphique du cours de GRDX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gridai Technologies Corp. ?

Le cours le plus élevé de Gridai Technologies Corp. l'année dernière était 2.7500. Au cours de 2.0975 - 2.7500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.4030 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gridai Technologies Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Gridai Technologies Corp. ?

Le cours le plus bas de Gridai Technologies Corp. (GRDX) sur l'année a été 2.0975. Sa comparaison avec 2.3102 et 2.0975 - 2.7500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GRDX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GRDX a-t-elle été divisée ?

Gridai Technologies Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.4030 et -9.40% après les opérations sur titres.

Range quotidien
2.3000 2.4033
Range Annuel
2.0975 2.7500
Clôture Précédente
2.4030
Ouverture
2.3800
Bid
2.3102
Ask
2.3132
Plus Bas
2.3000
Plus Haut
2.4033
Volume
32
Changement quotidien
-3.86%
Changement Mensuel
-9.40%
Changement à 6 Mois
-9.40%
Changement Annuel
-9.40%
10 décembre, mercredi
13:30
USD
Indice du Coût de l'Emploi
Act
0.8%
Fcst
0.9%
Prev
0.9%
15:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-1.812 M
Fcst
4.780 M
Prev
0.574 M
15:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.308 M
Fcst
0.101 M
Prev
-0.457 M
19:00
USD
Déclaration du FOMC
Act
Fcst
Prev
19:00
USD
Projections économiques du FOMC
Act
Fcst
Prev
19:00
USD
Décision des taux d'Intérêt de la BOC
Act
Fcst
Prev
4.00%
19:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Conférence de presse du FOMC
Act
Fcst
Prev