GRDX: Gridai Technologies Corp.
A taxa do GRDX para hoje mudou para -3.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.3000 e o mais alto foi 2.4033.
Veja a dinâmica do par de moedas Gridai Technologies Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GRDX hoje?
Hoje Gridai Technologies Corp. (GRDX) está avaliado em 2.3102. O instrumento é negociado dentro de 2.3000 - 2.4033, o fechamento de ontem foi 2.4030, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GRDX em tempo real.
As ações de Gridai Technologies Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gridai Technologies Corp. está avaliado em 2.3102. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.40% e USD. Monitore os movimentos de GRDX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GRDX?
Você pode comprar ações de Gridai Technologies Corp. (GRDX) pelo preço atual 2.3102. Ordens geralmente são executadas perto de 2.3102 ou 2.3132, enquanto 32 e -2.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GRDX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GRDX?
Investir em Gridai Technologies Corp. envolve considerar a faixa anual 2.0975 - 2.7500 e o preço atual 2.3102. Muitos comparam -9.40% e -9.40% antes de enviar ordens em 2.3102 ou 2.3132. Estude as mudanças diárias de preço de GRDX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gridai Technologies Corp.?
O maior preço de Gridai Technologies Corp. (GRDX) no último ano foi 2.7500. As ações oscilaram bastante dentro de 2.0975 - 2.7500, e a comparação com 2.4030 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gridai Technologies Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gridai Technologies Corp.?
O menor preço de Gridai Technologies Corp. (GRDX) no ano foi 2.0975. A comparação com o preço atual 2.3102 e 2.0975 - 2.7500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GRDX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GRDX?
No passado Gridai Technologies Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.4030 e -9.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.4030
- Open
- 2.3800
- Bid
- 2.3102
- Ask
- 2.3132
- Low
- 2.3000
- High
- 2.4033
- Volume
- 32
- Mudança diária
- -3.86%
- Mudança mensal
- -9.40%
- Mudança de 6 meses
- -9.40%
- Mudança anual
- -9.40%
- Atu.
- 0.8%
- Projeç.
- 0.9%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- -1.812 milh
- Projeç.
- 4.780 milh
- Prév.
- 0.574 milh
- Atu.
- 0.308 milh
- Projeç.
- 0.101 milh
- Prév.
- -0.457 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.