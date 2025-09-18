FiyatlarBölümler
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock

255.24 USD 2.91 (1.15%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GOOG fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 252.06 ve Yüksek fiyatı olarak 256.70 aralığında işlem gördü.

Alphabet Inc - Class C Capital Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
252.06 256.70
Yıllık aralık
142.66 256.70
Önceki kapanış
252.33
Açılış
253.56
Satış
255.24
Alış
255.54
Düşük
252.06
Yüksek
256.70
Hacim
44.407 K
Günlük değişim
1.15%
Aylık değişim
22.18%
6 aylık değişim
64.34%
Yıllık değişim
51.15%
