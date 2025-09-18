Dövizler / GOOG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
255.24 USD 2.91 (1.15%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GOOG fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 252.06 ve Yüksek fiyatı olarak 256.70 aralığında işlem gördü.
Alphabet Inc - Class C Capital Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOG haberleri
- Got $3,000? 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Nvidia: Despite Risks, New Signals of Potential Upside Ahead (NASDAQ:NVDA)
- Is Google Developing an XRP Killer?
- Forget chips: The next battleground in the U.S.-China AI race is nuclear power
- Best Quantum Computing Stock to Buy Now: IonQ or Alphabet?
- 5 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Far Better Buys Than Palantir
- 5 Top AI Stocks Prominent Billionaires Are Buying
- Alphabet Inc. (GOOG) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- Google and PayPal: The Artificial Intelligence (AI) Agent Revolution Is Here
- Google hissesi 254,43 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Google stock hits all-time high at 254.43 USD
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Broadcom and Oracle Just Catapulted the "Ten Titans" to 39% of the S&P 500. Here's What It Means for Your Investment Portfolio
- 2 Tech Giants, One AI Future: Why Intel, Not Nvidia, Is My Pick Today (NASDAQ:INTC)
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Nvidia Scoops Up Enfabrica In $900 Million Deal
- Did Nvidia Just Help Amazon, Microsoft, and Google at CoreWeave's Expense?
- Nvidia Scoops Up Enfabrica In $900 Million Deal(edit)
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Why the $300 billion Oracle-OpenAI deal could be fueling an AI bubble
- If The Economy Is So Good....
- 3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
Günlük aralık
252.06 256.70
Yıllık aralık
142.66 256.70
- Önceki kapanış
- 252.33
- Açılış
- 253.56
- Satış
- 255.24
- Alış
- 255.54
- Düşük
- 252.06
- Yüksek
- 256.70
- Hacim
- 44.407 K
- Günlük değişim
- 1.15%
- Aylık değişim
- 22.18%
- 6 aylık değişim
- 64.34%
- Yıllık değişim
- 51.15%
21 Eylül, Pazar