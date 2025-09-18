CotationsSections
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock

255.24 USD 2.91 (1.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOOG a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 252.06 et à un maximum de 256.70.

Suivez la dynamique Alphabet Inc - Class C Capital Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
252.06 256.70
Range Annuel
142.66 256.70
Clôture Précédente
252.33
Ouverture
253.56
Bid
255.24
Ask
255.54
Plus Bas
252.06
Plus Haut
256.70
Volume
44.407 K
Changement quotidien
1.15%
Changement Mensuel
22.18%
Changement à 6 Mois
64.34%
Changement Annuel
51.15%
20 septembre, samedi