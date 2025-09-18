Devises / GOOG
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
255.24 USD 2.91 (1.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GOOG a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 252.06 et à un maximum de 256.70.
Suivez la dynamique Alphabet Inc - Class C Capital Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GOOG Nouvelles
Range quotidien
252.06 256.70
Range Annuel
142.66 256.70
- Clôture Précédente
- 252.33
- Ouverture
- 253.56
- Bid
- 255.24
- Ask
- 255.54
- Plus Bas
- 252.06
- Plus Haut
- 256.70
- Volume
- 44.407 K
- Changement quotidien
- 1.15%
- Changement Mensuel
- 22.18%
- Changement à 6 Mois
- 64.34%
- Changement Annuel
- 51.15%
20 septembre, samedi