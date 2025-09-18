Währungen / GOOG
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
252.33 USD 2.48 (0.99%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOOG hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.11 bis zu einem Hoch von 254.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alphabet Inc - Class C Capital Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
250.11 254.14
Jahresspanne
142.66 254.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 249.85
- Eröffnung
- 251.86
- Bid
- 252.33
- Ask
- 252.63
- Tief
- 250.11
- Hoch
- 254.14
- Volumen
- 43.885 K
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- 20.78%
- 6-Monatsänderung
- 62.47%
- Jahresänderung
- 49.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K