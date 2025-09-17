クォートセクション
通貨 / GOOG
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock

252.33 USD 2.48 (0.99%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOOGの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり250.11の安値と254.14の高値で取引されました。

Alphabet Inc - Class C Capital Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
250.11 254.14
1年のレンジ
142.66 254.14
以前の終値
249.85
始値
251.86
買値
252.33
買値
252.63
安値
250.11
高値
254.14
出来高
43.885 K
1日の変化
0.99%
1ヶ月の変化
20.78%
6ヶ月の変化
62.47%
1年の変化
49.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K