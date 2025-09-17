通貨 / GOOG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
252.33 USD 2.48 (0.99%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOOGの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり250.11の安値と254.14の高値で取引されました。
Alphabet Inc - Class C Capital Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOG News
- Why the $300 billion Oracle-OpenAI deal could be fueling an AI bubble
- If The Economy Is So Good....
- 3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
- Got $5,000? 2 Brilliant Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Prysmian: 2X In 5 Months, What's Next With A ~$20B Backlog? (OTCMKTS:PRYMF)
- Contrarian Take: We Didn’t Hate The Apple Event (Long-Term Buy) (NASDAQ:AAPL)
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- Oracle’s Dual Advantage: Can AI And Cloud Drive Growth Despite Debt? (NYSE:ORCL)
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Google: Attractive Mega-Cap Play (NASDAQ:GOOG)
- PayPal’s Google Deal Fuels A Breakout (NASDAQ:PYPL)
- Billionaire Bill Ackman Is Making a $1.3 Billion Bet on Another "Magnificent Seven" Stock He Thinks Is Undervalued
- Alphabet Is Becoming the Walt Disney of Big Tech. Here's What It Means for Investors
- Does Alphabet's New Blockchain Bet Spell Doom for XRP?
- Meet the Unstoppable Stock That Just Joined Nvidia, Apple, and Microsoft in the $3 Trillion Club
- Reddit stock price target raised to $300 from $225 at JMP
- This AI Stock Just Joined Apple and Microsoft in the $3 Trillion Club. Is It a Buy?
- China Ditches Google, Strikes Nvidia: The Trade War Just Got Smarter
- Prediction: These 2 AI Stocks Will Be the Biggest Winners From Oracle's Huge Cloud Computing Push. (Hint: Oracle's Not One)
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- ピチャイ・スンダル、81億ドル相当のAlphabet（GOOGL）株を売却
- Pichai Sundar sells Alphabet (GOOGL) stock worth $8.1 million
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
1日のレンジ
250.11 254.14
1年のレンジ
142.66 254.14
- 以前の終値
- 249.85
- 始値
- 251.86
- 買値
- 252.33
- 買値
- 252.63
- 安値
- 250.11
- 高値
- 254.14
- 出来高
- 43.885 K
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- 20.78%
- 6ヶ月の変化
- 62.47%
- 1年の変化
- 49.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K