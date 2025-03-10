Dövizler / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
14.86 USD 0.33 (2.17%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNE fiyatı bugün -2.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.86 ve Yüksek fiyatı olarak 15.37 aralığında işlem gördü.
Genie Energy Ltd Class B Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GNE haberleri
- Top 2 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Brookfield Infr Partners (NYSE:BIP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy Q2 Earnings Decline Y/Y Amid Squeezed Margins
- Freedom Broker lowers Genie Energy stock price target on margin pressure
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genie Energy appoints CBIZ CPAs as new independent auditor after Zwick CPA dismissal
- Genie Energy: Green Energy Player (NYSE:GNE)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.99
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.42
- Genie Energy Stock Q4: Cheap Valuation, But Capital Allocation Will Be Key (NYSE:GNE)
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
14.86 15.37
Yıllık aralık
13.35 28.47
- Önceki kapanış
- 15.19
- Açılış
- 15.19
- Satış
- 14.86
- Alış
- 15.16
- Düşük
- 14.86
- Yüksek
- 15.37
- Hacim
- 200
- Günlük değişim
- -2.17%
- Aylık değişim
- -1.72%
- 6 aylık değişim
- -1.13%
- Yıllık değişim
- -8.38%
21 Eylül, Pazar