GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock

14.86 USD 0.33 (2.17%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GNE fiyatı bugün -2.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.86 ve Yüksek fiyatı olarak 15.37 aralığında işlem gördü.

Genie Energy Ltd Class B Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
14.86 15.37
Yıllık aralık
13.35 28.47
Önceki kapanış
15.19
Açılış
15.19
Satış
14.86
Alış
15.16
Düşük
14.86
Yüksek
15.37
Hacim
200
Günlük değişim
-2.17%
Aylık değişim
-1.72%
6 aylık değişim
-1.13%
Yıllık değişim
-8.38%
21 Eylül, Pazar