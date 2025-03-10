クォートセクション
通貨 / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock

15.19 USD 0.28 (1.88%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNEの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり14.85の安値と15.35の高値で取引されました。

Genie Energy Ltd Class B Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.85 15.35
1年のレンジ
13.35 28.47
以前の終値
14.91
始値
14.91
買値
15.19
買値
15.49
安値
14.85
高値
15.35
出来高
192
1日の変化
1.88%
1ヶ月の変化
0.46%
6ヶ月の変化
1.06%
1年の変化
-6.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K