通貨 / GNE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
15.19 USD 0.28 (1.88%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNEの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり14.85の安値と15.35の高値で取引されました。
Genie Energy Ltd Class B Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNE News
- Top 2 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Brookfield Infr Partners (NYSE:BIP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy Q2 Earnings Decline Y/Y Amid Squeezed Margins
- Freedom Broker lowers Genie Energy stock price target on margin pressure
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genie Energy appoints CBIZ CPAs as new independent auditor after Zwick CPA dismissal
- Genie Energy: Green Energy Player (NYSE:GNE)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.99
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.42
- Genie Energy Stock Q4: Cheap Valuation, But Capital Allocation Will Be Key (NYSE:GNE)
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.85 15.35
1年のレンジ
13.35 28.47
- 以前の終値
- 14.91
- 始値
- 14.91
- 買値
- 15.19
- 買値
- 15.49
- 安値
- 14.85
- 高値
- 15.35
- 出来高
- 192
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 0.46%
- 6ヶ月の変化
- 1.06%
- 1年の変化
- -6.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K