GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock

15.29 USD 0.10 (0.66%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNE hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.35 gehandelt.

Tagesspanne
14.94 15.35
Jahresspanne
13.35 28.47
Vorheriger Schlusskurs
15.19
Eröffnung
15.19
Bid
15.29
Ask
15.59
Tief
14.94
Hoch
15.35
Volumen
56
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
1.12%
6-Monatsänderung
1.73%
Jahresänderung
-5.73%
