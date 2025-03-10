Währungen / GNE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
15.29 USD 0.10 (0.66%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNE hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genie Energy Ltd Class B Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNE News
- Top 2 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Brookfield Infr Partners (NYSE:BIP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy Q2 Earnings Decline Y/Y Amid Squeezed Margins
- Freedom Broker lowers Genie Energy stock price target on margin pressure
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genie Energy appoints CBIZ CPAs as new independent auditor after Zwick CPA dismissal
- Genie Energy: Green Energy Player (NYSE:GNE)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.99
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.42
- Genie Energy Stock Q4: Cheap Valuation, But Capital Allocation Will Be Key (NYSE:GNE)
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
14.94 15.35
Jahresspanne
13.35 28.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.19
- Eröffnung
- 15.19
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Tief
- 14.94
- Hoch
- 15.35
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 1.73%
- Jahresänderung
- -5.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K