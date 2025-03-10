통화 / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
14.86 USD 0.33 (2.17%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNE 환율이 오늘 -2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.86이고 고가는 15.37이었습니다.
Genie Energy Ltd Class B Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.86 15.37
년간 변동
13.35 28.47
- 이전 종가
- 15.19
- 시가
- 15.19
- Bid
- 14.86
- Ask
- 15.16
- 저가
- 14.86
- 고가
- 15.37
- 볼륨
- 200
- 일일 변동
- -2.17%
- 월 변동
- -1.72%
- 6개월 변동
- -1.13%
- 년간 변동율
- -8.38%
20 9월, 토요일