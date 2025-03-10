Moedas / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
15.29 USD 0.38 (2.55%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GNE para hoje mudou para 2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.85 e o mais alto foi 15.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Genie Energy Ltd Class B Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.85 15.35
Faixa anual
13.35 28.47
- Fechamento anterior
- 14.91
- Open
- 14.91
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Low
- 14.85
- High
- 15.35
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 2.55%
- Mudança mensal
- 1.12%
- Mudança de 6 meses
- 1.73%
- Mudança anual
- -5.73%
