货币 / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
14.78 USD 0.12 (0.81%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNE汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点14.73和高点14.97进行交易。
关注Genie Energy Ltd Class B Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GNE新闻
- Top 2 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Brookfield Infr Partners (NYSE:BIP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy Q2 Earnings Decline Y/Y Amid Squeezed Margins
- Freedom Broker lowers Genie Energy stock price target on margin pressure
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genie Energy appoints CBIZ CPAs as new independent auditor after Zwick CPA dismissal
- Genie Energy: Green Energy Player (NYSE:GNE)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.99
- Genie Energy stock soars to 52-week high of $19.42
- Genie Energy Stock Q4: Cheap Valuation, But Capital Allocation Will Be Key (NYSE:GNE)
- Genie Energy Ltd. (GNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
14.73 14.97
年范围
13.35 28.47
- 前一天收盘价
- 14.90
- 开盘价
- 14.93
- 卖价
- 14.78
- 买价
- 15.08
- 最低价
- 14.73
- 最高价
- 14.97
- 交易量
- 245
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -2.25%
- 6个月变化
- -1.66%
- 年变化
- -8.88%
