GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock

14.78 USD 0.12 (0.81%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNE за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.73, а максимальная — 14.97.

Новости GNE

Дневной диапазон
14.73 14.97
Годовой диапазон
13.35 28.47
Предыдущее закрытие
14.90
Open
14.93
Bid
14.78
Ask
15.08
Low
14.73
High
14.97
Объем
245
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-2.25%
6-месячное изменение
-1.66%
Годовое изменение
-8.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.