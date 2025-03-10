Валюты / GNE
GNE: Genie Energy Ltd Class B Stock
14.78 USD 0.12 (0.81%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNE за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.73, а максимальная — 14.97.
Следите за динамикой Genie Energy Ltd Class B Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.73 14.97
Годовой диапазон
13.35 28.47
- Предыдущее закрытие
- 14.90
- Open
- 14.93
- Bid
- 14.78
- Ask
- 15.08
- Low
- 14.73
- High
- 14.97
- Объем
- 245
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -2.25%
- 6-месячное изменение
- -1.66%
- Годовое изменение
- -8.88%
