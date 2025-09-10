FiyatlarBölümler
Dövizler / GME
GME: GameStop Corporation

26.07 USD 0.19 (0.73%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GME fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.79 ve Yüksek fiyatı olarak 26.39 aralığında işlem gördü.

GameStop Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.79 26.39
Yıllık aralık
20.30 35.80
Önceki kapanış
25.88
Açılış
25.91
Satış
26.07
Alış
26.37
Düşük
25.79
Yüksek
26.39
Hacim
7.733 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
16.64%
6 aylık değişim
14.54%
Yıllık değişim
13.55%
21 Eylül, Pazar