GME: GameStop Corporation
26.07 USD 0.19 (0.73%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GME 환율이 오늘 0.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.79이고 고가는 26.39이었습니다.
GameStop Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.79 26.39
년간 변동
20.30 35.80
- 이전 종가
- 25.88
- 시가
- 25.91
- Bid
- 26.07
- Ask
- 26.37
- 저가
- 25.79
- 고가
- 26.39
- 볼륨
- 7.733 K
- 일일 변동
- 0.73%
- 월 변동
- 16.64%
- 6개월 변동
- 14.54%
- 년간 변동율
- 13.55%
