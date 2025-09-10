货币 / GME
GME: GameStop Corporation
26.33 USD 0.75 (2.93%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GME汇率已更改2.93%。当日，交易品种以低点25.61和高点26.42进行交易。
关注GameStop Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.61 26.42
年范围
20.30 35.80
- 前一天收盘价
- 25.58
- 开盘价
- 25.68
- 卖价
- 26.33
- 买价
- 26.63
- 最低价
- 25.61
- 最高价
- 26.42
- 交易量
- 13.176 K
- 日变化
- 2.93%
- 月变化
- 17.81%
- 6个月变化
- 15.69%
- 年变化
- 14.68%
