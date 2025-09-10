CotationsSections
Devises / GME
Retour à Actions

GME: GameStop Corporation

26.07 USD 0.19 (0.73%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GME a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.79 et à un maximum de 26.39.

Suivez la dynamique GameStop Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GME Nouvelles

Range quotidien
25.79 26.39
Range Annuel
20.30 35.80
Clôture Précédente
25.88
Ouverture
25.91
Bid
26.07
Ask
26.37
Plus Bas
25.79
Plus Haut
26.39
Volume
7.733 K
Changement quotidien
0.73%
Changement Mensuel
16.64%
Changement à 6 Mois
14.54%
Changement Annuel
13.55%
20 septembre, samedi