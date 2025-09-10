Валюты / GME
GME: GameStop Corporation
26.33 USD 0.75 (2.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GME за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.61, а максимальная — 26.42.
Следите за динамикой GameStop Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.61 26.42
Годовой диапазон
20.30 35.80
- Предыдущее закрытие
- 25.58
- Open
- 25.68
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Low
- 25.61
- High
- 26.42
- Объем
- 13.176 K
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 17.81%
- 6-месячное изменение
- 15.69%
- Годовое изменение
- 14.68%
